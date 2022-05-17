Внаслідок удару окупантів по селищу Десна на Чернігівщині загинули 8 людей, ще 12 поранені

На світанку Росія вдарила по Десні чотирма ракетами.

Унаслідок авіаудару, якого вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна, що на Чернігівщині, загинули вісім людей. Ще 12 травмовані.

Таку інформацію станом на 12:00 повідомили в Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, пише «Суспільне».

Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 російська авіація випустила чотири ракети по селищу Десна, дві з них влучили в будівлі. // LB.ua