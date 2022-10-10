Внаслідок вибухів у Львові немає світла

За даними мера Льова Андрія Садового, в місті зафіксовані вибухи на об’єктах інфраструктури. В місті відсутня електроенергія, через це не працюють ТЕЦ.

“Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається.

Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста”, – заявив мер.

Також в місті не працюють світлофори.

“Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення. До завершення тривоги залишайтесь в укриттях!” – зазначив мер.

Робота ППО і прильоти під час ранкової атаки зафіксовані в Києві, Київській області, Житомирі, Хмельницькій області.

Росія для удару задіяла авіацію. // LB.ua