Вночі збито всі 29 ударних БПЛА, запущені російськими окупантами

У ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (рф) та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine