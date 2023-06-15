Вода після підриву дамби на Херсонщині продовжує спадати на 2-5 см за годину

Рівень підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС продовжує знижуватися, у районі Херсона – на 2-5 см за годину.

Про це повідомили в Укргідроенерго, пише УНН.

“У створі поста Херсон продовжується стабільний спад інтенсивністю 2-5 см за годину. За добу рівень води знизився на 0,4 м. І станом на 8:00 15 червня становить – 2,04 м. Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триває спад рівнів води на 1-10 см за годину з утриманням затоплень”, – повідомили у компанії.

Як вказано, у зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції можуть працювати з обмеженням. Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня.

Укргідроенерго та проєктний інститут продовжують працювати над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації. За попередніми розрахунками, на це потрібно буде 2-3 місяці.

“Енергетична система працює стабільно”, – вказали в Укргідроенерго.