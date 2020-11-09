Военные Азербайджана опубликовали видео в доказательство взятия Шуши

Азербайджанское Минобороны опубликовало видео из города Шуши в Нагорном Карабахе, о взятии которого заявило ранее.

В ролике, появившемся в официальном канале ведомства в YouTube, показано, как военнослужащие ВС Азербайджана водружают флаг страны за административном здании.

Ранее пресс-секретарь непризнанной НКР в соцсети заявил, что Карабах действительно утратил контроль над Шуши. Позднее он подтвердил СМИ, что лично сделал эту запись и его страницу никто не взламывал.

МК