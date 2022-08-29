Вогнепальне в голову: росЗМІ повідомили подробиці смерті «слуги»-колаборанта Ковальова

“У Херсонській області вбито “заступника голови з сільського господарства олексія ковальова”. Його тіло з вогнепальним пораненням у голову виявила мати. Крім того, невідомі завдали ножове поранення в шию 38-річній дівчині, яка була разом із ковальовим”, – ідеться у повідомленні.

Як пишуть росЗМІ, за попередніми даними, напад стався 28 серпня приблизно о 15:00. Невідомі залізли до приватного будинку ковальова і розстріляли нардепа-зрадника з помпової рушниці. Після цього вони напали і на його співмешканку.

28 серпня радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про загибель олексія ковальова.

У квітні було відкрито кримінальне провадження щодо ковальова, який після повномасштабного вторгнення перебував на тимчасово захопленій території Херсонської області та допомагав російським військам.

Згодом він відкрито пішов на співпрацю з окупаційною владою та обійняв посаду “заступника голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства”.

6 липня тодішній генеральний прокурор Ірина Венедиктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила ковальову про підозру, а 15 липня йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесенню застави.