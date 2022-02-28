Войска Беларуси перемещаются к границе Украины – Генштаб ВСУ

Территория Беларуси продолжает использоваться для осуществления боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Отдельные подразделения из состава наиболее боеспособных соединений Вооруженных Сил Беларуси начали перемещение к государственной границе Украины на Волынском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил вечером 28 февраля.

Кроме того, отмечается, что территория Беларуси продолжает использоваться для осуществления боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации ВС РФ для выполнения задач на территории нашей страны.

Также в Генштабе сообщили, что в течение дня войска агрессора осуществляли перегруппировку и накопление бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения на определенных направлениях, прежде всего с целью окружения и захвата Киева и крупных городов Украины, в частности, Харькова, Чернигова, Одессы, Херсона и Мариуполя. Значительная доля военной техники прибывает с территории Беларуси и через оккупированную территорию АР Крым.

По имеющейся информации, командиры российских тактических групп получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи по ходу продвижения вглубь территории Украины.

«Все это свидетельствует о том, что российские оккупанты панически боятся, ведь никакого обещанного пропагандистами хлеба-соли они не получили. Получили только ненависть и пренебрежение мирного населения и достойный отпор украинского войска», — заявили в Генштабе.

УНІАН