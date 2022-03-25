Ворог за добу вдарив «Градами», авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донеччини

Ворожі війська минулої доби били «Градами», авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донецької області, повідомили у поліції Донеччини,.

«За добу обстрілів росіян зазнали 8 населених пунктів. Найгарячішими точками Донеччини стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню «Град», артилерійської зброї», — сказано у повідомленні.

«Серед постраждалих – діти. Двоє дітей загинули, троє травмовані», — додали у поліції.

Як зазначається, за добу внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки, електромережа.

Так, вночі «Градами» окупантів руйнувань зазнали три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Російські окупанти за минулу добу, 24 березня, завдали ще 76 ударів по містах і селах Луганщини, є жертви серед цивільних, повідомили у поліції Луганської області. // УНН