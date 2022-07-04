Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок та школу

Російські окупанти сьогодні знову обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, поцілили у Широківську та Зеленодольску громади. Ворог пошкодив дитсадок, школу, також загорілися поля.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

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“Знову обстріли, знову Криворізький район. Сьогодні окупанти поцілили по територіям Зеленодольської та Широківської громад, через що сталися пожежі на полях. У Широківській громаді горіло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загасили”, – написав Лукашук у своєму Telegram.

Окупанти також вдарили по території Апостолівської громади, там зайнялася суха трава.

Окрім цього, у Великій Костромці через ворожий обстріл частково пошкоджено будівлю школи та дитсадка. На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Лукашук також додав, що в області перебуває понад 280 тисяч переселенців.

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