Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок та школу

Російські окупанти сьогодні знову обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, поцілили у Широківську та Зеленодольску громади. Ворог пошкодив дитсадок, школу, також загорілися поля.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

“Знову обстріли, знову Криворізький район. Сьогодні окупанти поцілили по територіям Зеленодольської та Широківської громад, через що сталися пожежі на полях. У Широківській громаді горіло майже 90 га озимого ячменю, вогонь вже загасили”, – написав Лукашук у своєму Telegram.

Окупанти також вдарили по території Апостолівської громади, там зайнялася суха трава.

Окрім цього, у Великій Костромці через ворожий обстріл частково пошкоджено будівлю школи та дитсадка. На щастя, всюди минулося без постраждалих.

Лукашук також додав, що в області перебуває понад 280 тисяч переселенців.