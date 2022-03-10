Ворог знову обстріляв многостраждальний Маріуполь з літаків: є жертви

Російські окупаційні війська здійснили новий авіаналіт на Маріуполь Донецької області: наразі відомо про одного загиблого.

Джерело: Маріупольстка міська рада в Telegram

вулиці Маріуполя. фото з ТГ «Азов»

Дослівно: «Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий».

Місто продовжує боротись, наголошує місцева влада. // УП

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