Воєнком з Дніпропетровщини раптово збагатів на 8,5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, в Анатолія Пікала, ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

За результатами моніторингу способу життя воєнкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн грн.

У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх 4 років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 грн:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 грн;

автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 грн;

автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 грн;

автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Батько воєнкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1 100 000 грн, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 грн.

Зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком воєнкома доходів на майже 6 млн грн, вочевидь, вони були придбані за дорученням самого воєнкома та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена.

Крім того, минулого року дружина воєнкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2 600 000 грн). Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнів, оскільки сумарний законний дохід батька за все життя значно менший.

Сам ексначальник Дніпропетровського ТЦК у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 грн: йдеться про дві земельні ділянки вартістю 32 тис. грн і 22 тис. грн, а також житловий будинок за майже 115 тис. грн.

НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід воєнкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів.

Всі зібрані факти НАЗК передало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно воєнкома.