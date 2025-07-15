Воєнний стан в Україні продовжено ще на 90 днів

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану ще на 90 днів – до 5 листопада. Строки нинішнього воєнного стану спливуть 6 серпня.

За продовження проголосували 320, один проти – Олексій Гончаренко. Про результати голосування повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Перед голосуванням у залі законопроєкти схвалили в оборонному комітеті.

Законопроєкти в залі представляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвинов. Він попросив розглянути і проголосувати за основу і в цілому.

Це уже 16 продовження воєнного стану. // LB.ua