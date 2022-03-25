Повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування т. зв. «ДНР»

Поліцейські Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Зокрема, слідчі ГСУ спільно з Департаментом захисту інтересів суспільства та держави, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, встановили та зібрали докази причетності чоловіка до діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області НЗФ «ДНР» «Козачий союз «область війська Донського».

Поліцейські встановили, що громадянин, 1985 року народження, у складі НЗФ разом з іншими його учасниками, перебуваючи на блокпосту у м. Донецьк, здійснював контрольно-пропускний режим до закритої території НЗФ, де утримувались незаконно позбавлені волі люди.

Окрім того, встановлено, що згодом, переховуючись на території Київщині, зловмисник здійснював розвідувальні дії щодо суспільно-політичної обстановки в державі.

Сьогодні, 25 березня, слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання строком на 2 місяці з альтернативою застави – понад мільйон гривень.

Досудове розслідування триває.

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Національна поліція України