На Житомирщині поліція продовжує документувати воєнні злочини рашистів

У період з 07:00 7 квітня по 07:00 8 квітня по території Житомирської області цивільною обороною було оголошено 3 повітряні тривоги. За минулу добу поліцейські відреагували на майже 900 повідомлень громадян про ті чи інші події, припинили більш ніж 100 адміністративних правопорушень.

Удень 7 квітня ворог здійснив ракетний удар по м. Новограду-Волинському, унаслідок чого було пошкоджено залізничну колію. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, працівники якої задокументували обставини події та зібрали свідчення воєнного злочину. Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Також упродовж доби поліцейські вилучили #боєприпаси, серед яких бойові гранати, набої та підривні пакети, у кількох громадян. Нині тривають відповідні досудові розслідування.

На деокупованих територіях Народицької громади тривають безпекові роботи: фахівці-вибухотехніки проводять обстеження та розмінування населених пунктів. Відтак органи місцевої влади закликають місцевих жителів не поспішати повертатися до своїх домівок та дочекатися офіційного повідомлення про завершення вказаних робіт.

У кількох територіальних громадах області правоохоронці викрили причетних до крадіжок місцевих жителів. Нагадаємо, що під час воєнного стану такі протиправні дії кваліфікуються за ч. 4 ч. ст. 185 КК України, що передбачає суворе покарання (від 5 до 8 років ув’язнення).

За добу зареєстровано 5 ДТП, що сталися на автошляхах області. Обійшлося без травмованих людей.

Поліцейські продовжують працювати на блокпостах, патрулювати населені пункти, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, розшукувати безвісно зниклих людей та тих, хто ухиляється від правосуддя, запобігати правопорушенням та розкривати злочини, а також виконувати інші функції, визначені режимом воєнного стану.

Поліція Житомирської області