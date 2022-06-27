На Луганщині палає і вибухає склад боєприпасів окупантів (відео)
У Зимогір’ї Луганської області, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, горить ворожий склад боєприпасів.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули на гарну роботу українських військових, інформує УНН.
«Склад боєприпасів у Зимогір’ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначимо, що даний об’єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ. Хто зрозумів, той зрозумів», – ідеться у повідомленні.Tweet