На Луганщині палає і вибухає склад боєприпасів окупантів (відео)

У Зимогір’ї Луганської області, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, горить ворожий склад боєприпасів.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули на гарну роботу українських військових, інформує УНН.

«Склад боєприпасів у Зимогір’ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим! Окремо зазначимо, що даний об’єкт знаходиться приблизно в 50 км від позицій ЗСУ. Хто зрозумів, той зрозумів», – ідеться у повідомленні.