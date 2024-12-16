Воїнам ЗСУ допомагатиме бойова SOVA

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БПЛА SOVA 10 українського виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Цей ударний дрон може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.

«Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України