Вранці на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25
У російський штурмовик поцілив зенітний ракетний підрозділ.
У Херсонській області близько 8 ранку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомило у фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ.
“19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що минулого тижня на Херсонщині також знищили Су-25, а 14 вересня на південному напрямку оборонці влучили зразу в три літаки Су-24. // LB.ua