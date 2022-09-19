Вранці на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик Су-25

У російський штурмовик поцілив зенітний ракетний підрозділ.

У Херсонській області близько 8 ранку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомило у фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ.

“19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ”, – йдеться у повідомленні.