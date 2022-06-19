Вранці поблизу Києва сили ППО знищили ворожий повітряний об’єкт, — ОВА

Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи.

У неділю, 19 червня, поблизу Києва сили протиповітряної оборони збили ворожий повітряний об’єкт.

Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram-каналі.

«Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби», — йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

Жителів просять залишатися в укриттях під час повітряних тривог. // LB.ua