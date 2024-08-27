Все, що вночі летіло на Київ – знищено: наслідки комбінованої атаки рашистів

Цієї ночі, 27 серпня, росіяни знову завдали комбінованого удару по території України. Усі повітряні цілі, які летіли на Київ – були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Під час обстрілу України росіяни застосували ударні БпЛА, балістичні, крилаті й аеробалістичні ракети.

Загалом у Києві протягом ночі повітряна тривога оголошувалась 4 рази й тривала сумарно більше 5 годин. Спочатку вона була пов’язана з атакою безпілотників, які заходили хвилями з різних напрямків.

Близько о 03:00 росіяни також підняли у небо кілька бортів МіГ-31К, які запустили кілька “Кинджалів” через Київську область в напрямку західних областей. Зокрема у повітря піднялись кілька бомбардувальників Ту-95МС. Останні ж запустили крилаті ракети Х-101, що атакували Київ близько о 5-й ранку.

“Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. Все, що летіло на столицю України – знищено“, – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Згідно з даними оперативного зведення, в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Через це виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, інші ж – локалізовані.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила.

“Зараз в Києві не оголошена повітряна тривога, проте в Київській області повітряна тривога є. В повітряному просторі ще фіксуються ворожі БпЛА, і не виключено, що дрони можуть прямувати на столицю. Дослухайтеся до сигналів повітряних тривог і при оголошенні відразу прямуйте в укриття”, – додав Попко.