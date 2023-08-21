Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів
Усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим “Ковер”, який вводиться при спробі збити невідомі об’єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков’ї.
Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.
Аеропорт Казані прийняв чотири рейси через заборону польотів над Москвою. Це два рейси з Єкатеринбурга, по одному – з Орська та Челябінська
Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали останнім часом. Військове вбезпілотідомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.
Сигнал “Ковер” на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об’єктів та при стрільбі по них.