Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів

Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков’ї.

Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Аеропорт Казані прийняв чотири рейси через заборону польотів над Москвою. Це два рейси з Єкатеринбурга, по одному – з Орська та Челябінська

Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали останнім часом. Військове вбезпілотідомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.