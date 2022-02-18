Встановлено особи ще двох бойовиків, які брали участь у військовому протистоянні силам АТО/ООС

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій ідентифіковано особи ще двох бойовиків угруповань ОРДЛО, які обстрілювали українські позиції на території Донецької області.

Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції поблизу Маріуполя та Горлівки.

Під час ворожих обстрілів використовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

За даними слідства, до лав так званої «ДНР» вони добровільно приєдналися у 2014 році. Один з них є бойовиком діючого угруповання так званої «Слов’янської бригади ДНР». Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування.

Крім того, встановлено, що він продовжує обстрілювати позиції підрозділів операції Об’єднаних сил.

Іншого зловмисника ватажки призначили навідником 120 мм мінометів, які використовували у бойових діях проти українських військ на території Донеччини.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили бойовикам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Тривають комплексні заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

СБУ