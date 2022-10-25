ВСУ накрили базу «кадирівців» під Херсоном: ворог зазнав великих втрат, – Хлань

Збройні сили України накрили вогнем базу російських військових на лівому березі Херсонської області. Внаслідок удару загинули понад 40 окупантів, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Хлань розповів, що знищити базу вдалося після того, як “кадирівці” зняли на камеру себе та позиції, де вони розмістилися.

“Кадировці заїхали на лівий берег і не обійшлося без селфі себе та своїх розміщень. Вночі їхню базу було знищено ЗСУ. Понад 40 двохсот, поранені… одразу ж зняли нове відео”, – сказав він.