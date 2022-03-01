ВСУ уничтожили колонну оккупантов РФ под Николаевом

Российские военные встретили жесткое сопротивление в Николаевской области.

ВСУ уничтожили колонну российских военных, которая днем отправилась со стороны Николаева в направлении Баштанки.

Об этом сообщила глава Кировоградской ОГА Мария Черная..

«Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Теперь я могу поделиться хорошими новостями. Колонна русских военных дошла до Баштанки, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям. Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. Но это им не помогло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны – несколько десятков единиц бронетехники, – отметила она. – Наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен».

«Уже есть видео, что 800 единиц техники палили, посмотрим, сколько на самом деле. Но очень много техники положили. Из наших потерь – один Ми-8 вертолет, самолет только один сбили, пилоты живы, их эвакуировали», – сообщил он.

По его словам, жители Баштанки забрали у военных РФ два БТР себе в тероборону. // УНИАН