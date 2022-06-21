Вцілілих моряків «Москви» хочуть знову послати на війну в Україну, батьки — проти

Батьки російських строковиків, що вижили на затонулому крейсері «Москва», розповідають, що їхніх синів знову хочуть відправити на війну проти України.

Про це пише «Новая газета.Європа» з посиланням на звернення батьків.

Батьки вимагають не відправляти моряків до зони бойових дій.

У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини підписанти повідомили, що строковиків досі не перевели на сушу — всупереч обіцянкам.

Наразі, за даними батьків, вони утримуються на сторожовому кораблі «Ладний», який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.

За деякою інформацією від російських військовослужбовців сторожовий корабель «Ладний» має вийти в море приблизно 30 червня для участі у бойових діях.

У листі сказано, що зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера «Москва». Багато хто з них не хоче знову брати участь у війні.

«Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в СВО (спеціальна військова операція, як називає війну режим Путіна -ред.) на крейсері «Москва», отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях, тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію».

Нагадаємо, у Росії батькам матросів підбитого крейсера «Москва» пропонували добровільно визнати синів «померлими внаслідок катастрофи», при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.

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УП