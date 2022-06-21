Вцілілих моряків «Москви» хочуть знову послати на війну в Україну, батьки — проти
Батьки російських строковиків, що вижили на затонулому крейсері «Москва», розповідають, що їхніх синів знову хочуть відправити на війну проти України.
Про це пише «Новая газета.Європа» з посиланням на звернення батьків.
Батьки вимагають не відправляти моряків до зони бойових дій.
У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини підписанти повідомили, що строковиків досі не перевели на сушу — всупереч обіцянкам.
Наразі, за даними батьків, вони утримуються на сторожовому кораблі «Ладний», який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.
За деякою інформацією від російських військовослужбовців сторожовий корабель «Ладний» має вийти в море приблизно 30 червня для участі у бойових діях.
У листі сказано, що зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера «Москва». Багато хто з них не хоче знову брати участь у війні.
Нагадаємо, у Росії батькам матросів підбитого крейсера «Москва» пропонували добровільно визнати синів «померлими внаслідок катастрофи», при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що Україна завдала удару ракетами «Нептун» по російському крейсеру «Москва».
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер «зберіг плавучість». Потім російське міністерство заявило, що «Москва» затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера «Москва» міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків «Москви» шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- 15 травня оперативне командування «Південь» опублікувало останні переговори з крейсера «Москва».