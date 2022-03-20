Введено у дію рішення про єдину інформаційну політику під час війни

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану»», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з рішенням РНБО від 18 березня встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».