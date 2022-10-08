Вибух на Кримському мосту: у Росії повідомили про підрив вантажівки (відео)

Частково обвалені два автомобільних прольоти Кримського моста, повідомили в Національному антитерористичному комітеті РФ.

Національний антитерористичний комітет Росії стверджує, що на Кримському мосту залізничний потяг з паливом загорівся після того, як стався підрив вантажної машини.

Вибух на Кримському мосту призвів до того, що загорілися сім паливних цистерн потяга, повідомляє Telegram-канал “РБК”, посилаючись на відомості комітету.

“На Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля… Це призвело до загоряння семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільних прольоти міст частково обвалені”,- стверджують у російському відомстві.

Пожежа на Кримському мосту – що трапилося сьогодні

Нагадаємо, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту сталася сильна пожежа. За попередніми відомостями, горів паливний термінал. Рух на Кримському мосту було зупинено.

Крім того, з’явилася інформація про пошкодження прольотів автомобільної частини Кримського моста.

Вибухи в Криму 2022

Влітку в захопленому РФ Криму пролунали низка вибухів. Зокрема, у серпні були вибухи на аеродромі біля Новофедорівки, знищено близько 10 ворожих літаків. Після цього росіяни в паніці почали масово залишати півострів.

Пізніше були вибухи на військовому складі біля Джанкоя. У РФ повідомляли, що на складі була диверсія. // УНІАН