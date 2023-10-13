Вибух пролунав на російському кораблі у Севастополі
Потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі у п’ятницю, 13 жовтня. Ймовірно, вибухнув російський корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер”.
За даними місцевих жителів, на рейді у Севастополі вибухнув корабель РФ. Це сталося після 10:30. Повідомляється, що вибух відчули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.
“Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів”, – йдеться у повідомленні.
Пізніше у мережі опублікували кадри, на яких помітно, як палає російський корабель. Припускається, що поблизу Севастополя вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 “Буян-М”. Він є носієм крилатих ракет “Калібр”.