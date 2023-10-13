Вибух пролунав на російському кораблі у Севастополі

Потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі у п’ятницю, 13 жовтня. Ймовірно, вибухнув російський корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер”.

За даними місцевих жителів, на рейді у Севастополі вибухнув корабель РФ. Це сталося після 10:30. Повідомляється, що вибух відчули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.