Вибухові «мʼячики» — новий вид небезпеки (фото)

На світлинах — кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою 400 грамів кожна.

Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі.

Покажіть дітям світлини та нагадайте основні правила мінної безпеки: бачиш вибухонебезпечний предмет

НЕ підходь,

НЕ чіпай,

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ДСНС України