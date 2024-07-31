Вибухові «мʼячики» — новий вид небезпеки (фото)
На світлинах — кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Одна касета РБК-500 містить 565 таких “кульок” масою 400 грамів кожна.
Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
Небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу малечі.
Покажіть дітям світлини та нагадайте основні правила мінної безпеки: бачиш вибухонебезпечний предмет
НЕ підходь,
НЕ чіпай,
Телефонуй 101.
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