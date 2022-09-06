Викрадення, тортури та шантаж – окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару

В тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення. Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж.

Для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки «неблагонадійних», до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією. Затриманих мешканців міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

Постійні погрози з боку рашистів та побоювання за власне життя та здоров’я примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди «оплата» сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища – заміновано.

Також відомо, що поранених рашистів розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російські ЗМІ про «поранених цивільних в наслідок обстрілів ЗС України».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України