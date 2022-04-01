Вже 153 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено.

Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській — 73, Донецькій — 65, Харківській — 53, Чернігівській — 43, Миколаївський — 30, Луганській — 31, Запорізькій — 22, Херсонській — 29, столиці — 16, Сумській — 16, Житомирській — 15 областях.

19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію «зеленим коридором» з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною.

31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.

30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення.

31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Офіс Генпрокурора