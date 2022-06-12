Вже 287 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 11 червня 2022 року більше ніж 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 217, Харківській — 132, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 53, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ.

Також стало відомо про поранення 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами смт. Райгородок Донецької області 17-річної дівчини.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офыс Генпрокурора