Вже 323 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 18 червня 2022 року більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 301, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території жилового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт. Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора