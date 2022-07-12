Вже 348 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 348, Харківській — 190, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

11 липня внаслідок масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури м. Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс Генпрокурора