Почалася обов’язкова евакуація людей з Донеччини

Першій потяг прибув сьогодні вранці в Кропивницький.

Розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області.

Про це віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Telegram.

“Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Першій потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли”, – йдеться в повідомленні.

Верещук подякувала місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам, а також особисто керівнику Кіровоградської області Андрію Райковичу та його команді.

Раніше Верещук говорила про те, що з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих. // LB.ua