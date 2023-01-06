Вже 453 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 6 січня 2023 року більше ніж 1330 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 453 дитини загинуло та понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу та влучання снаряду в житловий будинок загинула сім’я разом з 12-річним сином.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора