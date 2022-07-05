Як проходить медкомісія при мобілізації і хто непридатний до служби

В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть отримати повістки. Отримавши повістку, чоловік має з’явитися в територіальний центр комплектування. Звідти його відправлять на медкомісію, якщо чоловік не має відстрочки від призову.

Детально про медкомісію під час мобілізації розповів правовий аналітик Руслан Романів, повідомляє Українська Правда.

Як часто проводиться медкомісія у воєнний час

Отримавши повістку, військовозобов’язаний має прийти до територіального центру комплектування. Якщо він не має відстрочки, то його відправлять на медкомісію.

Повторний медогляд військових запасу 1 і 2 розрядів, які були визнані придатними у мирний час, проводиться раз на 5 років. Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути назначено за 2-6 місяців. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

У воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона була визнана придатною у мирний час, адже за цей період обставини могли змінитися.

Як проходить медкомісія: список процедур і лікарів

Перед медкомісією призовник має самостійно пройти обстеження, які не проводяться в рамках медкомісії. Законодавство не визначає термін проходження цих процедур, а лише дату прибуття до військомату. Отже, перед медоглядом варто зробити:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та сечі;

визначення групи крові та резусу (якщо цих відомостей немає у військовому квитку);

електрокардіографію (ЕКГ);

для призовників 40 років і старше — вимірювання внутрішньоочного тиску і аналіз крові на цукор.

До медогляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов‘язаних.

Під час медкомісії призовника оглядають такі лікарі:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо людина стоїть на обліку або має інвалідність, її можуть додатково оглянути інші лікарі.

Після огляду кожен лікар пише висновок про придатність або непридатність до служби. Під висновком лікар ставить підпис і особисту печатку. Юрист наголошує, що особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають мобілізації. Людям з інвалідність рекомендується взяти з собою на медогляд документ про інвалідність.

Хто вважається придатним і непридатним до служби

Медкомісія може винести призовнику один з висновків:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби з датою повторного огляду;

непридатний до служби у мирний час, але придатний у воєнний;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Під час винесення рішення щодо придатності до служби комісія керується Додатком до закону.

Юрист наголошує, що під час воєнного стану підстав щодо непридатності до служби значно менше, ніж в мирний час. Деякі хвороби, наприклад поганий зір і залежність від наркотичних речовин, роблять призовника непридатним у мирний час, але придатним у воєнний.

Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, людину можуть виключити з військового обліку. Ви можете самостійно надати додаткові довідки, але лікарі ВЛК самі роблять висновок про непридатність.

Список хвороб, з якими людина вважається непридатною до служби в воєнний час, читайте тут.

Медкомісія робить висновок не тільки про придатність до служби, а й про те, у яких саме військах може служити людина. Кожен підрозділ військ має свої вимоги до здоров’я.

Що робити, якщо призовника незаконно визнали придатним до служби

Якщо людина не згодна з рішенням комісії, можна подати скаргу в досудовому або судовому порядку.

Порядок оскарження в досудовому порядку:

необхідно подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК (військово-лікарська комісія) вищого рівня;

до заяви потрібно додати всі документи від ВЛК, рішення якої ви оскаржуєте;

ви повинні зазначити причину перегляду рішення;

можна надати результати попередніх медичних досліджень.

Порядок оскарження в судовому порядку:

зверніться до будь-якого адміністративного суду з позовною заявою — це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК;

судовий порядок можна використати відразу, не звертаючись до досудового порядку.

Якщо особу з інвалідністю мобілізують, можна подати скаргу до військово-лікарської комісії вищого рівня або позов до суду. При оскарженні рішення потрібно буде надати документи, які підтверджують статус інвалідності. // УНІАН