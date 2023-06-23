Як сім’ям полонених військових відправити листи своїм рідним
Сім’ї та близькі українських військових полонених можуть написати та надіслати їм листа. Захисники мають на це право відповідно до Женевської конвенції.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у своєму Telegram.
Як написати листа
“Українська сторона чітко дотримується норм міжнародного права. Зокрема, забезпечує утримуваним російським військовополоненим листування зі своїми рідними”, – пише Котенко.
Він також додає, що від російської сторони очікують аналогічного дотримання прав військовополонених.
Однак існують деякі правила написання самих листів:
- держава-одержувач має право цензурувати лист, тому радять писати їх політично нейтральними, не давати оцінку військовий чи політичній ситуації та в жодному разі не передавати інформацію, яка може зашкодити військовому
- у листи можна вкласти дитячі малюнки, розповідати новини з сім’ї та висловлювати свою підтримку
- не повідомляйте в листах вашу особисту інформацію: домашня адреса, номери телефонів, електронна адреса тощо. Адресу проживання слід зазначати лише на зовнішньому конверті.
Куди надсилати листи
Якщо будете користуватися послугами Укрпошти, тоді отримувач такий: ДП “Український національний центр розбудови миру”, вул. Глибочицька, 17 Д, м. Київ, 04052. На конверті не забудьте зазначити “Служба військовополонених”.
Відправляючи лист Новою Поштою, як одержувача вказуйте: відділення №89, м. Київ, Ільчук Дарина Русланівна, тел. 096-305-57-60.
Доставлення листа здійснюється коштом отримувача, тобто безкоштовно для вас.
Як правильно оформити конверт для відправлення, дивіться на інфографіці нижче: