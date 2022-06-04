Українські військові на даний час намагаються відтіснити російських загарбників із Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі телемарафону, зазначає Радіо Свобода.

«Ситуація – досить складна. Наші військові вживають всі необхідні заходи для того, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація – досить напружена, але є сподівання і впевненість наших Збройних сил, що все вдасться», – сказав Стрюк 4 червня.

Відповідаючи на запитання про те, яка частина міста окупована російськими силами, голова ВЦА сказав: «Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх із боку орків, яким вдалося все таки пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, там, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським».

Він також повідомив, що частину населення Сєвєродонецька, яке залишалося в місті до початку активних боїв, російські сили примусово вивезли на окуповану територію.

«До початку активних бойових дій у місті залишалося близько 13 тисяч населення. Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої і евакуація не відбувається, те населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося примусово вивезти з міста на окуповану територію», – сказав голова ВЦА.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк на Луганщині.