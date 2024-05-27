В Україні заборонили рекламу азартних ігор та букмекерських контор
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови “Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет”, які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.
Раніше цією постановою від 17 травня Кабмін встановив порядок обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.
Зазначається, що заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді Верховної ради.
Обмеження азартних ігор в Інтернеті
Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті. Документ передбачає заборону реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначення ліміту часу у грі на тиждень.
Після цього Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією), який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та обмеження на роботу онлайн-казино.
У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Вона буде діяти до набрання чинності нового закону.