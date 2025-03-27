Суддю, який організував викрадення свого бізнес-партнера, звільнено з посади

Вища рада правосуддя 26 березня 2025 року звільнила з посади суддю Господарського суду Дніпропетровської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Ухвалюючи рішення про звільнення, Вища рада правосуддя взяла за основу матеріали прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактами замаху на викрадення людини та організацію незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК України).

Розслідуванням встановлено, що суддя, порушуючи закон, одночасно з виконанням суддівських обов’язків займався підприємницькою діяльністю. Він та його партнер були залучені в аграрний бізнес та отримували від нього прибутки.

У подальшому суддя вирішив позбавити свого партнера права власності на сільськогосподарську техніку. Для цього він організував план його викрадення. Однак завдяки оперативним діям правоохоронців злочин було викрито.

Під час досудового розслідування суддю за клопотанням заступника Генерального прокурора відсторонено від здійснення правосуддя. У вересні 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скеровано до одного з районних судів м. Києва.

На даний час судовий розгляд триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора