Військкоматські пригоди: головний редактор «Економічної правди» долучається до лав ЗСУ

Головний редактор “Економічної правди” Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, долучається до ЗСУ.

Про це Дєнковповідомив у Facebook:

“Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім”.

Вдень 27 травня стало відомо, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримували головного редактора “Економічної правди” Дмитра Дєнкова, не даючи йому змоги вийти на зв’язок з рідними.

Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського. //

УП