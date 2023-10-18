Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 12-річного хлопця (фото)

17 жовтня Кирило Толюпа залишив приміщення реабілітаційного центру у Покровському районі.

Прикмети: 12-13 років, зріст 155 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: чорну куртку, спортивні сірі штани із зеленою смужкою, кофта з малюнком авокадо, синьо-червоні кросівки з надписом «sport».

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила Толюпи, 2011 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького РУП або за телефонами:

096 86 53 949, 096 522 32 51,099 618 08 48 або 102. .

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції