Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 12-річного хлопця (фото)
17 жовтня Кирило Толюпа залишив приміщення реабілітаційного центру у Покровському районі.
Прикмети: 12-13 років, зріст 155 см, середньої статури, темне волосся, карі очі.
Був одягнений: чорну куртку, спортивні сірі штани із зеленою смужкою, кофта з малюнком авокадо, синьо-червоні кросівки з надписом «sport».
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Кирила Толюпи, 2011 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького РУП або за телефонами:
096 86 53 949, 096 522 32 51,099 618 08 48 або 102. .
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції
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