Які парки в Києві ще не розмінували – їх не можна відвідувати

У результаті бойових дій під час оборони столиці на деяких ділянках територій проводилися мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також, в результаті застосування авіації та артилерії противника залишилися вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися: снаряди, авіаційні бомби, міни.

Про цепопередилиу КМДА.

Найбільш забрудненими виявились околиці Києва, де були бойові зіткнення – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.

«Здійснено 30 виїздів для виконання робіт з обстеження будівель, споруд та територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Пущу-Водицю, Святошинський район, Деснянський район. Виявлено 25 залишків вибухонебезпечних предметів», — йдеться у повідомленні столичної влади.

Наразі взвод піротехнічних робіт продовжує працювати у Пущі-Водиці.

Також продовжуються роботи зі збирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон Києва. Тому місто просить не наближатися до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

— Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренко 36-38;

– Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малятко (сторона мосту по вул. Будівельників), Парк Попудренко;

– Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);

— Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенко (центральна частина), Сквер О. Архипенко, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);

— Подільський район: Сквер на Петрівці (кут вул. Костянтинівської та вул. Заводський), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кінь-Сум (в межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

— Шевченківський район: Сквер «Мюнхенський», Парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка) , Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

— Солом’янський район: Парк Захисників України;

– Святошинський район: Парк Юність (з боку вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (з боку просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильській (з боку просп. Перемоги);

– Голосіївський район: Лісопарк на вул. Кайсарова. // «Апостроф»