ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Триває робота над новими заходами.

Євросоюз сьогодні схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Цілями стали понад 200 суден тіньового флоту, повідомила топдипломатка ЄС Кая Каллас.

Також нові обмежувальні заходи спрямовані проти гібридних загроз і за права людей. Крім того, триває робота над новими санкціями.

“Що довше Росія робить ставку на війну, тим жорсткішою буде наша відповідь”, – запевнила вона.

Голова Офісу президента, який напрацьовує обмежувальні заходи в межах санаційної групи Єрмака-Макфолла, коментуючи цей пакет, сказав, що він містить комплексні заходи, які б’ють по схемах обходу експортного контролю.

Заплановані обмежувальні заходи стосуються ще 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Блокування 189 нових суден (хоча Каллас казала про понад 200), які перевозять нафту Росії, зброї або крадене з України зерно.

“Загалом під обмеженням будуть уже 342 судна. Особливо важливо: під жорсткі санкції потрапляють компанії не тільки з рф, а й з третіх країн – зокрема з Туреччини, В’єтнаму, Узбекистану, ОАЕ – які допомагали російському ВПК обходити обмеження й постачали компоненти для дронів і ракет. Вперше в межах режиму протидії гібридним загрозам ЄС вводить економічні санкції за фізичні атаки в Естонії, саботаж підводних кабелів і підтримку проросійських демонстрацій у Європі. Окремі обмеження стосуються порушників прав людини – суддів, силовиків, тюремників, причетних до справ Навального та Карамурзи”, – пояснив він.

Під санкції також потрапляють російські військові структури, пов’язані з використанням хімічної зброї проти українців.

Цей пакет санкцій був анонсований ще до того, як небажання Росії погоджуватися на 30-денне припинення вогню стало очевидним. Тепер ЄС працює над новим санкційним пакетом – за те, що Москва відмовилася наближатися до завершення війни.

Попередній пакет санкцій Брюссель ухвалив ще в лютому. // LB.ua