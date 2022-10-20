ЄС запровадив санкції проти Ірану за продаж Росії дронів-камікадзе

Санкції щодо Ірану запроваджені в рекордно короткий термін, вони набувають чинності сьогодні.

Рада Європейського союзу затвердила запровадження санкцій проти Ірану через постачання дронів-камікадзе Росії для ударів по території Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Головування Чехії в Раді Європейського Союзу в Twitter.

Зазначається, що санкції щодо Ірану запроваджені в рекордно короткий термін.

“Після 3 днів обговорень посли ЄС узгодили заходи проти компаній-постачальників іранських безпілотників, які вдарили по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС заморозять активи трьох фізичних осіб і однієї юридичної особи, котрі відповідальні за поставки безпілотників.

“ЄС також готовий розширити санкції ще на 4 іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій”, – додали в представництві Чехії.

Продаж Іраном дронів-камікадзе Росії

Іран продав РФ за різними оцінками від близько 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

Іран неодноразово заперечував експорт будь-якої зброї для використання у війні в Україні. Також там заявили, що “шкодують” про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України “уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами”.

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина “третя сторона” – безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Також МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц підтвердив, що Єрусалим стежить за втягненням Ірану у війну в Україні, незважаючи на заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. “Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання”, – сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов’язання щодо постачання зброї до Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу “земля-земля”.

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО. Разом із тим Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не надаватиме системи озброєння, однак запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози. // УНІАН