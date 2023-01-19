Європарламент закликав створити спецтрибунал для Росії та Білорусі

Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка.

“Європарламент щойно проголосував за резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду для переслідування злочинів агресії проти України з боку Росії, зазначивши, що він має вести розслідування не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі”, – написав журналіст.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції щодо злочину агресії проти України.

“Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент.