Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 3 серпня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.

Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб. В зворотному напрямку – 739 осіб. З вини окупантів КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» не функціонували.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation