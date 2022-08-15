Из-за нападения России на Украину желающих изучать русский язык в университатах Финляндии стало меньше

Эксперты по русскому языку и культуре являются важным ресурсом политики безопасности, считает профессор русской литературы и культуры.

Вторжение России в Украину отразилось на количестве желающих поступить в этом году на кафедры русского языка в университетах Тампере, Хельсинки и Восточной Финляндии, отмечает Служба новостей Yle. Не все абитуриенты пришли на вступительные экзамены, и несколько человек отказались от предложенных им учебных мест.

Однако потребность в русскоговорящих в стране по-прежнему существует.

– Эксперты в области русского языка, культуры и общества являются важным ресурсом политики безопасности, когда мы рассматриваем такие вопросы, как информационное влияние, – говорит Томи Хуттунен, профессор русской литературы и культуры в Университете Хельсинки.

– Мы не должны создавать такую информационную стену, когда люди не хотят знать, что происходит в России. Нам нужно знать, какие сегодня главные новости, что пишут о Финляндии и как меняется отношение к ней, – добавляет Хуттунен.

Профессор русского языка и культуры Университета Тампере Санна Турома отмечает, что одна из задач университетского образования – научить, например, критически относиться к различным структурам власти. Она считает, что знание языка и способность анализировать российскую культуру и общество являются ключевыми для будущего.

– Культурное взаимодействие – это ключ к предотвращению и разрешению конфликтов, – говорит Турома.

По ее словам, знание русского языка важно и с точки зрения украинских беженцев.

– Во многих ситуациях русский язык зачастую полезнее, чем, например, английский, но мы должны помнить и то, что для многих украинцев, спасающихся от войны, он также является языком врага.

– Российская государственная пропаганда использует устойчивое представление в России о том, что украинский язык является троюродным братом русского. Принижение автономии украинского языка и культуры – это принижение суверенитета украинского государства.

Хуттунен также считает, что в изучение украинской культуры и языка необходимо начать вкладывать средства как можно скорее.