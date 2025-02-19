З окупації вдалося вивезти ще 15 українських дітей

Серед повернених – багатодітна родина та хлопці, яким вручили повістки до російської армії.

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в окупації, а їх родини зазнали переслідувань і тиску.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед врятованих – родина, де мати відмовилася отримувати російські документи, через що їй погрожували відібрати дітей та змушували віддати їх до російської школи.

Троє 17-річних хлопців втекли після того, як їм вручили повістки до армії рф, а одного з них окупанти навіть викрали і силоміць доставили у військкомат.

Маленький хлопчик у дитсадку зазнавав жорстокого булінгу лише за те, що він українець, а немовляті, народженому під час війни, майже півтора року росіяни відмовляли у медичному догляді, бо мати наполягала на українському свідоцтві.

Ще двоє дітей після втрати мами опинилися в російському притулку, де їх готували до всиновлення в російські родини.

“Дякую Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та за те, що українські діти нарешті повернулися до своїх родин. Ми не зупинимося, поки всі українські діти не будуть вдома, в безпеці, поруч із тими, хто їх любить”, – написала Зарівна у телеграмі. // LB.ua