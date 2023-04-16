З полону додому повернулися ще 130 українських захисників (фото)

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Внаслідок нового обміну військовополоненими, який відбувався протягом останніх днів у декілька етапів, Україні вдалося повернути 130 захисників.

Про це написав заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram, повідомляють Букви.

Фото: Андрій Єрмак

За його словами, серед повернених – прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ.

Фото: Андрій Єрмак

Також вдалося звільнити рядових і сержантів, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

 

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