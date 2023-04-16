З полону додому повернулися ще 130 українських захисників (фото)

Внаслідок нового обміну військовополоненими, який відбувався протягом останніх днів у декілька етапів, Україні вдалося повернути 130 захисників.

Про це написав заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram, повідомляють Букви.

За його словами, серед повернених – прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ.

Також вдалося звільнити рядових і сержантів, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.